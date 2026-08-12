В Уфе ограничат движение по Восточному выезду

В Уфе с 14 по 19 августа перекроют движение по Восточному выезду. Как сообщили в региональном минтрансе, ограничения будут вводиться поочередно по полосам движения.
С 14 по 16 августа перекроют движение по направлению в сторону федеральной трассы М-5 «Урал». С 17 по 19 августа будут перекрыты полосы в сторону Уфы. Также на указанных участках будет снижен скоростной режим. Данная мера связана с выполнением работ по устройству весогабаритного контроля.
Ранее сообщалось, что в центре Уфы ограничат движение транспорта до 23 августа.
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