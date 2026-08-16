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23:25 (UTC+5), 16 Августа 2026

В Башкирии школьники убрали мусор на берегу озера Кандрыкуль

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Воспитанники Серафимовской специальной школы-интерната привели в порядок 500 метров береговой линии озера Кандрыкуль. Юные волонтёры провели экологическую работу в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», сообщил глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.

«Результат их труда говорит сам за себя — восемь полных мешков пластиковых бутылок, упаковок и другого мусора теперь отправятся на переработку, а не останутся гнить в нашей земле. Такие события наглядно показывают: любовь к родной земле проявляется не в словах, а в конкретных делах. Беречь природу родного края может и должен каждый из нас», — написал Булат Мусин в своих соцсетях.

Ране  в парке «Аслы-Куль» экологи собрали более 1,3 кубометра мусора.

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