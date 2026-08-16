В Башкирии школьники убрали мусор на берегу озера Кандрыкуль

Воспитанники Серафимовской специальной школы-интерната привели в порядок 500 метров береговой линии озера Кандрыкуль. Юные волонтёры провели экологическую работу в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», сообщил глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.

«Результат их труда говорит сам за себя — восемь полных мешков пластиковых бутылок, упаковок и другого мусора теперь отправятся на переработку, а не останутся гнить в нашей земле. Такие события наглядно показывают: любовь к родной земле проявляется не в словах, а в конкретных делах. Беречь природу родного края может и должен каждый из нас», — написал Булат Мусин в своих соцсетях.

Ране в парке «Аслы-Куль» экологи собрали более 1,3 кубометра мусора.