В Башкирии школьники убрали мусор на берегу озера Кандрыкуль

Воспитанники Серафимовской специальной школы-интерната привели в порядок 500 метров береговой линии озера Кандрыкуль. Юные волонтёры провели экологическую работу в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», сообщил глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.
«Результат их труда говорит сам за себя — восемь полных мешков пластиковых бутылок, упаковок и другого мусора теперь отправятся на переработку, а не останутся гнить в нашей земле. Такие события наглядно показывают: любовь к родной земле проявляется не в словах, а в конкретных делах. Беречь природу родного края может и должен каждый из нас», — написал Булат Мусин в своих соцсетях.
Ране в парке «Аслы-Куль» экологи собрали более 1,3 кубометра мусора.
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