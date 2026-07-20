В парке «Аслы-Куль» Башкирии экологи собрали более 1,3 кубометра мусора

В природном парке «Аслы-Куль», на берегу одного из крупнейших озёр Башкирии, прошла экологическая акция «Вода России», организованная в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие организовано с детским лагерем «Друг природы», сообщили в минэкологии республики.
Участники экоакции собрали более 1,3 кубометра бытового мусора, который вывезли для утилизации.
Как отметили сотрудники природного парка, очистка береговой зоны — это важная работа по предотвращению загрязнения водных объектов и сохранению биологического разнообразия региона. Подобные мероприятия не только улучшают экологическое состояние территории, но и формируют ответственное отношение к природе у подрастающего поколения.
Акция «Вода России» проводится ежегодно при поддержке минприроды России и минэкологии Башкирии. Работа по наведению порядка на особо охраняемых природных территориях будет продолжена.
Ранее в минэкологии Башкирии рассказали об успехах в крупнейших экопроектах.
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