В аэропорту Уфы задержали вылет и прилет десяток рейсов

В столичном аэропорту задерживаются рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. Так, самолет, который должен был вылететь в Тюмень и Талакан в 08.40, перенесли на 13.00. На два часа, на 17.05, перенесли вылет в Минеральные Воды. С 16.10 до 20.20 отложили рейс до Махачкалы. Борт в Санью вместо 17.05 вылетит в 21.15. Дольше всего задерживают рейс в Сочи. Самолет, который должен был подняться в небо в 08.30, останется в авиагавани до 21:45.

Также на 20 минут задержали вылет рейса Новосибирск-Уфа. На 40 минут передвинули вылет самолета из Сухума. Пассажиры из Горно-Алтайска вылетят в 19.15 вместо 14.10, из Калининграда - в 19.30 вместо 15.15, из Сочи - в 20.00 вместо 06.50. Кроме того, надолго застряли пассажиры самолета из Сочи авиакомпании «Ютэйр». Они должны были отправиться в башкирскую столицу 03.25, но останутся в аэропорту вылета до 21.05.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что накануне задержали 12 рейсов.