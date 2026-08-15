В аэропорту «Уфа» задержали 12 рейсов

В Международном аэропорту «Уфа» задержали 12 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.

За прошедшие сутки произошло 7 ДТП по республике, из них два в Уфе. Пострадало 11 человек, погибших – нет.



На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен. По сведениям Южного автовокзала в Башкирии срывов рейсов не было.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии отменили ракетную опасность. Ее объявляли утром субботы более чем на час.