В аэропорту «Уфа» задержали 12 рейсов

В Международном аэропорту «Уфа» задержали 12 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.
За прошедшие сутки произошло 7 ДТП по республике, из них два в Уфе. Пострадало 11 человек, погибших – нет.
На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен. По сведениям Южного автовокзала в Башкирии срывов рейсов не было.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии отменили ракетную опасность. Ее объявляли утром субботы более чем на час.
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