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20:12 (UTC+5), 15 Августа 2026

В Башкирии нашлись пропавшие 3 дня назад пожилые супруги

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» сообщает об успешном завершении поисков. Пожилые люди из Давлеканово — 83-летний Ринат Зайнуллович и 83-летняя Рашида Абдулловна Файзуллины, которые уехали из дома еще 12 августа на белом Volkswagen Polo и перестали выходить на связь, обнаружены.

Фото: Лиза Аллерт РБ | соцсети
Гульфия Акулова

Благодаря слаженной работе волонтеров, сотрудников полиции и неравнодушных граждан семейная пара найдена живой. Подробности их местонахождения и обстоятельства обнаружения не уточняются.

О том, как волонтеры Башкирии спасают жизни, читайте здесь.

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