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00:26 (UTC+5), 15 Августа 2026

В Башкирии медведь вышел к людям

Фото: Рамзиля Кулгарина | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Медведь вышел к людям в деревне Верхнеяикбаево Баймакского района. Об этом «Башинформу» сообщила жительница деревни Рамзиля Кулгарина.

Жительница Верхнеяикбаево косолапого успела сфотографировать на окраине деревни. По ее словам, медведь спокойно разгуливал по детской площадке.

«Односельчанка сфотографировала зверя со своего двора. Она выложила фотографию в сторис. Говорят, что медведь бродил еще по улицам деревни. До этого я ни разу не замечала такого зверя в наших краях», — рассказала Рамзиля Кулгарина.

Рамзиля Кулгарина предоставлено «Башинформу»
Фото: Рамзиля Кулгарина | предоставлено «Башинформу»

Основные правила поведения при встрече с диким животным:

  • прервите контакт. Дайте зверю возможность уйти. Не пытайтесь сфотографировать его с близкого расстояния, покормить или погладить.
  • отступайте правильно. Никогда не поворачивайтесь спиной и не бегите — это может спровоцировать преследование. Медленно, пятясь или боком, удаляйтесь, не выпуская животное из виду.
  • контролируйте взгляд. Избегайте прямого зрительного контакта, но продолжайте следить за поведением зверя.
  • сохраняйте спокойствие. Не кричите и не делайте резких движений. Действуйте плавно и размеренно.
  • будьте осторожны с детёнышами. Заметив малыша, сразу и бесшумно уходите. Рядом, скорее всего, находится взрослая особь, которая будет защищать потомство любой ценой.
  • сообщите о происшествии. Если животное агрессивно, забрело в город или ранено, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 112. Диспетчер направит ваше обращение в нужные службы.

Ранее Башинформ сообщал, что в этом году жители Башкирии столкнулись с медведями 48 раз.

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