В Башкирии медведь вышел к людям

Медведь вышел к людям в деревне Верхнеяикбаево Баймакского района. Об этом «Башинформу» сообщила жительница деревни Рамзиля Кулгарина.

Жительница Верхнеяикбаево косолапого успела сфотографировать на окраине деревни. По ее словам, медведь спокойно разгуливал по детской площадке.

«Односельчанка сфотографировала зверя со своего двора. Она выложила фотографию в сторис. Говорят, что медведь бродил еще по улицам деревни. До этого я ни разу не замечала такого зверя в наших краях», — рассказала Рамзиля Кулгарина.