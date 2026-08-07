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14:07 (UTC+5), 07 Августа 2026

Жители Башкирии в этом году столкнулись с дикими животными более тысячи раз

С начала 2026 года диспетчеры Центра обработки вызовов Системы-112 приняли свыше 1000 сообщений от граждан, столкнувшихся с дикими животными. Жители всё чаще встречают лесных обитателей вблизи своих домов, на дорогах и в дачных посёлках.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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Как рассказал руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, наибольшее число обращений в 2026 году связано со следующими видами:

  • лисы – 382 случая;
  • косули – 278 случаев;
  • лоси – 129 случаев;
  • змеи – 69 случаев;
  • медведи – 48 случаев;
  • кабаны – 30 случаев;
  • волки – 23 случая.

Основными причинами появления зверей в населённых пунктах остаются поиск еды и изменение привычных мест обитания. Это создаёт опасность как для людей — из-за риска ДТП и нападений, — так и для самих животных, которые оказываются в непривычной среде.

В ведомстве напомнили основные правила поведения при встрече с диким животным:

  • прервите контакт. Дайте зверю возможность уйти. Не пытайтесь сфотографировать его с близкого расстояния, покормить или погладить.
  • отступайте правильно. Никогда не поворачивайтесь спиной и не бегите — это может спровоцировать преследование. Медленно, пятясь или боком, удаляйтесь, не выпуская животное из виду.
  • контролируйте взгляд. Избегайте прямого зрительного контакта, но продолжайте следить за поведением зверя.
  • сохраняйте спокойствие. Не кричите и не делайте резких движений. Действуйте плавно и размеренно.
  • будьте осторожны с детёнышами. Заметив малыша, сразу и бесшумно уходите. Рядом, скорее всего, находится взрослая особь, которая будет защищать потомство любой ценой.
  • сообщите о происшествии. Если животное агрессивно, забрело в город или ранено, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 112. Диспетчер направит ваше обращение в нужные службы.

– Помните: любое дикое животное, особенно загнанное в угол или защищающее потомство, может быть опасно. Будьте внимательны на дорогах в лесной местности — в сумерки и на рассвете риск встречи особенно высок. При прямой угрозе жизни и здоровью немедленно звоните на номер 112, – напомнил Кирилл Первов.

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