Жители Башкирии в этом году столкнулись с дикими животными более тысячи раз

Как рассказал руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, наибольшее число обращений в 2026 году связано со следующими видами:
Основными причинами появления зверей в населённых пунктах остаются поиск еды и изменение привычных мест обитания. Это создаёт опасность как для людей — из-за риска ДТП и нападений, — так и для самих животных, которые оказываются в непривычной среде.
В ведомстве напомнили основные правила поведения при встрече с диким животным:
– Помните: любое дикое животное, особенно загнанное в угол или защищающее потомство, может быть опасно. Будьте внимательны на дорогах в лесной местности — в сумерки и на рассвете риск встречи особенно высок. При прямой угрозе жизни и здоровью немедленно звоните на номер 112, – напомнил Кирилл Первов.
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