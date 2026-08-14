В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов объявил о старте благотворительной акции «Вместе в школу». Вместе с руководителями предприятий и предпринимателями города он дал старт проекту, который поможет детям с ограниченными возможностями здоровья, чьи отцы погибли в ходе специальной военной операции, подготовиться к новому учебному году.
По словам мэра города, акция стала своеобразным аналогом предновогодней «Доброй ёлки». Каждый из участников снял со школьной доски кленовый лист с желанием ребёнка, чтобы перед 1 сентября приобрести загаданный подарок.
«Для детей — это внимание, забота и ощущение, что рядом есть люди, которым важно исполнить их маленькую мечту», — написал Эмиль Шаймарданов. Он также отметил, что выбрал одно из желаний и обязательно постарается исполнить его так, чтобы подарок оставил тёплые и добрые впечатления.
Глава города поблагодарил руководителей и предпринимателей за инициативу и неравнодушие. «В нашем городе умеют не только работать и развивать бизнес, но и объединяться ради добрых дел», — подчеркнул он.
Эмиль Шаймарданов выразил надежду, что 1 сентября для этих ребят станет не просто началом нового учебного года, а днём, наполненным радостью и приятными сюрпризами. «Потому что самое важное, что мы можем подарить детям, — это чувство, что они не одни», — заключил глава администрации.
С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
Ранее «Башинформ» писал, сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2026 году.
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