В России появится новый кодекс журналистской этики

Руководитель организации заявил, что при появлении совершенно новых форматов создания и распространения информации должен быть принят новый документ. Сейчас ведется его разработка, весь процесс подготовки и обсуждения займет около года.
Глава Союза журналистов отметил, что со времени принятия прежнего кодекса прошло много лет. Необходимость обновления связана с выходом России из Международной федерации журналистов.
«Будет подробно рассказываться о том, как взаимодействовать правильно с искусственным интеллектом, как не нарушать этику профессии», — пояснил Соловьев.
Окончательный текст документа планируется принять на 14-м съезде Союза журналистов России, который запланирован на осень 2027 года.
Ранее мы сообщали, что в Уфе на Медиафоруме СМИ Башкирии журналистов научили работать с ИИ.
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