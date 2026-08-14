В Башкирии зафиксированы новые случаи сельхозпала

«За прошедшие сутки зарегистрировано четыре загорания сухой растительности в Хайбуллинском районе, Баймакском районе (2) и в Сибае. Все пожары потушены», — подчеркнули спасатели.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 17 очагов лесных пожаров на общей площади более 89 гектаров и 226 загораний сухой растительности на площади, превышающей 660 гектаров.

«Ситуацию держим на контроле», — добавили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее руководитель региона Радий Хабиров рассказал, как Башкирия укрепляет систему лесовосстановления.