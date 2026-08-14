В Башкирии более 90% мёда производят в личных хозяйствах

В 2025 году в республике произвели 5806 тонн мёда, сообщает Башстат. Основной объём дают личные подсобные хозяйства – 91,7% от всего производства. Крестьянско-фермерские хозяйства собрали 7,6%, сельхозорганизации – 0,7% от общего объема.
На всероссийском конкурсе «Золотой мёд России 2025» пчеловоды республики завоевали семь наград: два золота, три серебра и две бронзы.
Ранее сообщалось, что мёд из Башкирии уехал в Европу.
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