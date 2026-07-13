Башкирский мёд уехал в Европу

Сербия закупила очередную партию башкирского мёда. На днях за границу отправились 20 тонн цветочного мёда в 70-ти 200-литровых бочках. Экспортёр — уфимское предприятие, которое уверенно наращивает реализацию продукции за рубеж и с начала года отгрузило более 100 тонн натуральной продукции. Вся она прошла необходимую сертификацию, сообщили в Россельхознадзоре по РБ.
Напомним, целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% к 2020 году.
Ранее сообщали: Азербайджан закупил башкирскую колбасу.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.