Башкирский мёд уехал в Европу

Сербия закупила очередную партию башкирского мёда. На днях за границу отправились 20 тонн цветочного мёда в 70-ти 200-литровых бочках. Экспортёр — уфимское предприятие, которое уверенно наращивает реализацию продукции за рубеж и с начала года отгрузило более 100 тонн натуральной продукции. Вся она прошла необходимую сертификацию, сообщили в Россельхознадзоре по РБ.

Напомним, целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% к 2020 году.

Ранее сообщали: Азербайджан закупил башкирскую колбасу.