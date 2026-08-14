В 34 городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки

В Башкирии с 14 по 16 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг РБ.

За три дня организуют 42 ярмарочные площадки в 34 городах и районах республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее Башинформ сообщил о том, что башкирские предприятия значительно увеличили экспорт муки и круп.