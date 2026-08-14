Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

В выходные жителей Башкирии ждет прохладная погода, сообщили в Башгидромете.
Сегодня по республике пройдут кратковременные дожди, по юго-востоку без существенных осадков. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +18, +23°, по юго-востоку до +28°.
В субботу, 15 августа, ночью местами, днем по республике прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +15, +20°.
В воскресенье, 16 августа, вновь пройдут кратковременные дожди, местами грозы, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +13, +18°.
Ранее синоптики сообщили о том, что потепление вновь придет в Башкирию со следующей недели. Повышение температуры ожидается с 18 августа.
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