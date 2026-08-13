В Башкирии ожидается резкое похолодание и дожди с грозами

В конце текущей недели погода в республике кардинально изменится. На регион сместится активный циклон, который принесет холодную воздушную массу с северо-запада России, сообщает Башгидромет.
Начиная с 14 августа и в течение всех выходных на большей части территории ожидаются дожди — от небольших до умеренных, местами прогремят грозы.
Температурный фон опустится значительно ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 3–5 градусов.
Потепление придет только со следующей недели, повышение температуры ожидается с 18 августа.
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