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10:53 (UTC+5), 14 Августа 2026

На инвестсабантуе в Башкирии открылась аллея «Экономика победы в лицах»

14-15 августа на площадке VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» в Сибае будет работать тематическая аллея «Экономика победы в лицах». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Фото: пресс-служба | правительство РБ
Галина Бахшиева
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«Аллея наглядно демонстрирует вклад участников СВО в экономику региона и их поддержку бизнесом республики. Это служит лучшим подтверждением того, что социальная ответственность и патриотизм являются неотъемлемой частью предпринимательской среды Башкортостана», — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Экспозиция «Экономика победы в лицах» станет частью масштабной выставочной программы всероссийского инвестсабантуя-2026. На стендах представлена информация о бойцах СВО, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также о субъектах малого и среднего предпринимательства и крупных предприятиях, оказывающих им поддержку.

«Размещение такой аллеи на ключевом деловом мероприятии региона подчеркивает важность интеграции участников СВО в экономическую жизнь Башкортостана и способствует формированию социально ответственной деловой среды», — отмечается в сообщении правительства региона.

Напомним, в этом году деловую программу инвестсабантуя в Башкирии посвятят «Экономике Победы».

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