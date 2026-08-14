На инвестсабантуе в Башкирии открылась аллея «Экономика победы в лицах»

«Аллея наглядно демонстрирует вклад участников СВО в экономику региона и их поддержку бизнесом республики. Это служит лучшим подтверждением того, что социальная ответственность и патриотизм являются неотъемлемой частью предпринимательской среды Башкортостана», — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Экспозиция «Экономика победы в лицах» станет частью масштабной выставочной программы всероссийского инвестсабантуя-2026. На стендах представлена информация о бойцах СВО, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также о субъектах малого и среднего предпринимательства и крупных предприятиях, оказывающих им поддержку.

«Размещение такой аллеи на ключевом деловом мероприятии региона подчеркивает важность интеграции участников СВО в экономическую жизнь Башкортостана и способствует формированию социально ответственной деловой среды», — отмечается в сообщении правительства региона.

Напомним, в этом году деловую программу инвестсабантуя в Башкирии посвятят «Экономике Победы».