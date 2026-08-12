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12:25 (UTC+5), 12 Августа 2026

Деловую программу инвестсабантуя в Башкирии посвятят «Экономике Победы»

В правительстве Башкирии рассказали о подготовке к предстоящему в Сибае ежегодному инвестсабантую «Зауралье».

Фото: Тимур Шарипкулов | пресс-служба правительства РБ
Галина Бахшиева
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В этом году деловая программа «Зауралья» пройдет под общей темой «Экономика Победы», сообщил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

По его словам, программа инвестфорума объединит вопросы развития экономики, мобилизации ресурсов, поддержки бизнеса и предпринимательских инициатив участников СВО. 14 августа перед зданием сибайской филармонии будет развернута выставочная зона. В городском доме предпринимательства представят инфраструктуру действующих и новых мер государственной поддержки инициатив бойцов СВО.

Кроме того, на «Зауралье»-2026 планируется работа секции, посвящённой рассмотрению бизнес-инициатив участников СВО.

Одним из ключевых мероприятий инвестсабантуя станет площадка, посвященная итогам реализации муниципального инвестиционного стандарта. На ней планируется подвести итоги реализации стандарта за 2025 год, представить лучшие практики и наградить победителей.

Такой инвестстандарт позволяет оценить качество работы муниципальных команд с точки зрения создания условий для бизнеса и привлечения инвестиций. По предварительным результатам реализации стандарта, в муниципалитетах Башкирии наблюдается рост ряда ключевых показателей — в том числе инвестиций в основной капитал, активности малого бизнеса, обеспеченности собственных расходов местных бюджетов и развития инфраструктуры для инвесторов.

Завершит основную часть деловой программы пленарное заседание «Экономика Победы». На нем планируется провести презентацию новой республиканской программы, направленной на комплексное вовлечение и сопровождение участников СВО при создании собственного бизнеса. С подробной программой можно ознакомиться на сайте.

На данный момент на площадке «Зауралья» зарегистрировано более 1000 участников. Среди них — представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, институтов развития, муниципалитетов, образовательных организаций и СМИ.

При этом особое внимание уделят взаимодействию с зарубежными партнерами и расширению экономических связей республики. Так, в Сибай приедут представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Турции, Абхазии, Таджикистана, Республики Конго и Южно-Африканской Республики. Среди российских регионов наибольшее количество зарегистрированных участников из Москвы и Московской области, Челябинской и Свердловской областей.

В рамках форума «Зауралье-2026» планируется подписание ряда соглашений с иностранными партнерами, в том числе в сферах сельского хозяйства, торговли, промышленности и инвестиционного сотрудничества.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий и завершить подготовку к форуму «Зауралье»-2026 в полном объеме. Главная цель остается неизменной — превращать диалог и договоренности в реальные инвестиции, новые проекты, рабочие места и развитие территорий, отметили в правительстве региона.

Как ранее сообщил Башинформ, на VIII всероссийском инвестсабантуе «Зауралье»-2026 в Сибае министерство торговли и услуг РБ планирует заключить четыре соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на 423 млн рублей.

Тимур Шарипкулов пресс-служба правительства РБ
Тимур Шарипкулов пресс-служба правительства РБ
Фото: Тимур Шарипкулов | пресс-служба правительства РБ
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