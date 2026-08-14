Мэрия Уфы сообщила о перекрытии улицы Сеченова

В Уфе ограничат движение на улице Сеченова, сообщили в администрации города.
С 15 по 30 августа будут перекрыты оба направления по ул. Сеченова на пересечении с ул. Рабкоров. Такая мера необходима для проведения работ по реконструкции ул. Рабкоров, уточнили в мэрии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе ограничено движение на улицах Муксинова и Софьи Перовской. Ограничения связаны с проводимыми работами по устройству наружной сети водоснабжения, сообщили в администрации столицы.
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