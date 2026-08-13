На двух улицах Уфы почти на 2 месяца ограничат движение транспорта

В Уфе ограничат движение на улицах Муксинова и Софьи Перовской. Ограничения связаны с проводимыми работами по устройству наружной сети водоснабжения, сообщили в администрации столицы.

Ограничения вводятся на одной полосе проезжей части по нечётной стороне улицы Муксинова, между домами № 7 и № 11. По чётной стороне улицы Муксинова, напротив дома № 11. На двух полосах проезжей части, примыкающих к разделительной, по улице Софьи Перовской, напротив дома № 23.

Работы будут идти с 14 августа по 15 октября, уточнили в мэрии.

Также в Уфе ограничат движение по Восточному выезду. Подробнее в этой публикации «Башинформа».