Глава района Уфы рассказал о восстановлении квартир в доме на Гафури

На техническом этаже продолжается демонтаж стены, парапета, ведётся усиление плиты перекрытия и оконных перемычек, а также вынос мусора. В одной из квартир завершена штукатурка потолков, продолжаются работы по выравниванию и стен.
Олег Котов напомнил, что с 11 августа в здании администрации Ленинского района организован приём документов от пострадавших граждан. Комиссия создана в соответствии с постановлением администрации Уфы.
Напомним, в здании пострадало четыре помещения: одно нежилое и три квартиры. Средства на их ремонт выделила мэрия. Прежде всего подрядчик восстановит коммунальные сети. Также предстоит восстановить конструкцию здания.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.