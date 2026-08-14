Глава района Уфы рассказал о восстановлении квартир в доме на Гафури

На техническом этаже продолжается демонтаж стены, парапета, ведётся усиление плиты перекрытия и оконных перемычек, а также вынос мусора. В одной из квартир завершена штукатурка потолков, продолжаются работы по выравниванию и стен.

Олег Котов напомнил, что с 11 августа в здании администрации Ленинского района организован приём документов от пострадавших граждан. Комиссия создана в соответствии с постановлением администрации Уфы.

Напомним, в здании пострадало четыре помещения: одно нежилое и три квартиры. Средства на их ремонт выделила мэрия. Прежде всего подрядчик восстановит коммунальные сети. Также предстоит восстановить конструкцию здания.