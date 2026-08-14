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23:29 (UTC+5), 14 Августа 2026

Глава района Уфы рассказал о восстановлении квартир в доме на Гафури

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов рассказал о ходе восстановительных работ в жилом доме на Гафури, который пострадал в результате террористической атаки БПЛА. На сегодня завершены демонтажные работы в нескольких помещениях, идёт установка радиаторов отопления.

Фото: Гульназ Гареева | администрация Ленинского района Уфы
Инсаф Хужабирганов

На техническом этаже продолжается демонтаж стены, парапета, ведётся усиление плиты перекрытия и оконных перемычек, а также вынос мусора. В одной из квартир завершена штукатурка потолков, продолжаются работы по выравниванию и стен.

Олег Котов напомнил, что с 11 августа в здании администрации Ленинского района организован приём документов от пострадавших граждан. Комиссия создана в соответствии с постановлением администрации Уфы. 

Напомним, в здании пострадало четыре помещения: одно нежилое и три квартиры. Средства на их ремонт выделила мэрия. Прежде всего подрядчик восстановит коммунальные сети. Также предстоит восстановить конструкцию здания.

Гульназ Гареева администрация Ленинского района Уфы
Гульназ Гареева администрация Ленинского района Уфы
Фото: Гульназ Гареева | администрация Ленинского района Уфы
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