В Уфе назвали сроки восстановления пострадавших от атаки БПЛА квартир

В башкирской столице приступили к восстановлению и ремонту в доме, который пострадал в результате террористической атаки БПЛА. Напомним, в здании пострадало четыре помещения: одно нежилое и три квартиры. В первую очередь сейчас подрядчик восстанавливает коммунальные сети, для того чтобы успеть подготовить дом к опрессовке. Также восстановят конструктив здания, квартиры сдадут в предчистовой отделке. Работы планируют завершить к концу сентября, деньги на них выделены из городского бюджета, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Также во время атаки повредились более 30 автомобилей, пострадавшими считаются свыше 200 человек. Для них предусмотрены компенсации, в настоящее время готовятся необходимые документы.

Сегодня ход работ проверил и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

«Город уфимцев не бросит и окажет посильную поддержку. Вопрос по восстановительным работам в пострадавшем доме держу на личном контроле», – отметил он.

Напомним, утром 2 апреля была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Как сообщил Глава Башкирии, обломки одного аппарата упали в промзоне, еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури.