ГАИ Башкирии усилит контроль за трезвостью водителей перед выходными

Госавтоинспекция Башкирии анонсировала масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей перед выходными. Экипажи ДПС будут дежурить на аварийно-опасных участках трасс и вблизи зон отдыха, уделяя особое внимание вечернему и ночному времени, когда фиксируется пик подобных нарушений, сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Инспекторы проверяют не только явные признаки опьянения, но и проводят адресную работу с водителями мототранспорта, которые чаще попадают в аварии.

ГАИ призывает граждан сообщать о подозрительных водителях по «телефону доверия» МВД по Башкирии: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот ГИБДД @GIBDDRB_02bot. Каждый звонок может спасти чью-то жизнь до того, как произойдет трагедия.

Ранее сообщалось, что в Башкирии начали масштабный рейд по безопасности пассажирских перевозок.