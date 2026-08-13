В Башкирии начали масштабный рейд по безопасности пассажирских перевозок

Сегодня, 13 августа, на федеральной трассе Р-240, соединяющей Уфу и Оренбург, проходит проверка транспортных средств. Рейд организовали министерство транспорта Башкирии и инспекторы госавтоинспекции столицы. Специалисты останавливают автобусы и легковые такси, выполняющие перевозки пассажиров и багажа.

В ходе рейда особое внимание уделяется технической исправности машин и наличию разрешительных документов у водителей на оказание услуг по транспортировке людей и багажа.

Если выяснится, что водитель работает без необходимой документации, автомобиль отправят на специализированную штрафную стоянку.

Мероприятие направлено, в первую очередь, на повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности пассажиров такси и других участников дорожного движения, отметили в минтрансе республики.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Уфе ограничат движение на улицах Муксинова и Софьи Перовской. Ограничения связаны с проводимыми работами по устройству наружной сети водоснабжения, сообщили в администрации столицы.