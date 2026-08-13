Женщины Башкирии получили помощь по родовым сертификатам на 150 млн рублей

С начала 2026 года медицинским организациям республики по родовым сертификатам перечислено свыше 150 миллионов рублей. За этот период медицинскую помощь по сертификатам получили более 26 тысяч женщин и новорожденных, говорится в сообщении пресс-службы отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.
Родовый сертификат позволяет будущей матери самостоятельно выбрать женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику. В программе участвуют 76 медучреждений республики. СФР оплачивает им комплекс услуг: ведение беременности (включая правовую, психологическую и медико-социальную помощь), сопровождение родов и послеродового периода, а также профилактические осмотры ребенка в течение первого года жизни.
Электронный документ формируется в течение двух рабочих дней с момента постановки женщины на учёт по беременности. Если сертификат не был оформлен в женской консультации, его можно получить в роддоме или детской поликлинике.
Сертификат оформляется на женщину, а не на ребенка, поэтому при рождении двойни или тройни достаточно одного документа. Средства по сертификату не подлежат обналичиванию — они перечисляются напрямую медицинской организации.
Ранее сообщалось, что в Башкирской опере случился беби-бум.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.