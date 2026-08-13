Женщины Башкирии получили помощь по родовым сертификатам на 150 млн рублей

С начала 2026 года медицинским организациям республики по родовым сертификатам перечислено свыше 150 миллионов рублей. За этот период медицинскую помощь по сертификатам получили более 26 тысяч женщин и новорожденных, говорится в сообщении пресс-службы отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.

Родовый сертификат позволяет будущей матери самостоятельно выбрать женскую консультацию, роддом и детскую поликлинику. В программе участвуют 76 медучреждений республики. СФР оплачивает им комплекс услуг: ведение беременности (включая правовую, психологическую и медико-социальную помощь), сопровождение родов и послеродового периода, а также профилактические осмотры ребенка в течение первого года жизни.

Электронный документ формируется в течение двух рабочих дней с момента постановки женщины на учёт по беременности. Если сертификат не был оформлен в женской консультации, его можно получить в роддоме или детской поликлинике.

Сертификат оформляется на женщину, а не на ребенка, поэтому при рождении двойни или тройни достаточно одного документа. Средства по сертификату не подлежат обналичиванию — они перечисляются напрямую медицинской организации.

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