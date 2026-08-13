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14:49 (UTC+5), 13 Августа 2026

Жители Башкирии увидят Венеру на максимальном удалении от Солнца

15 августа Венера окажется в наибольшей восточной элонгации — максимальном угловом удалении от Солнца, которое составит 46 градусов.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Как сообщили в Уфимском городском планетарии, этот период традиционно считается наиболее благоприятным для наблюдений за планетой, однако в этом случае условия будут непростыми. Венера сейчас находится в фазе вечерней видимости и заходит на западе уже через час после Солнца, поэтому наблюдать её можно менее часа на фоне яркой вечерней зари.

После 15 августа Венера начнёт постепенно приближаться к Солнцу, и продолжительность её вечерней видимости будет сокращаться. К 24 октября планета вступит в нижнее соединение с Солнцем, после чего переместится на утреннее небо и станет видна перед рассветом.

Интересно, что из-за способности Венеры появляться на небе то вечером, то утром, в древности её принимали за две разные планеты. Греки называли утреннюю звезду Фосфорос («несущая свет»), а вечернюю — Гесперос («звезда вечера»). Позже, когда астрономы поняли, что это одно и то же небесное тело, планету назвали в честь богини любви Афродиты, у римлян — Венеры.

Ранее сообщалось, что жители Башкирии могут увидеть самый яркий звездопад.

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