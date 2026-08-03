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12:07 (UTC+5), 03 Августа 2026

Жители Башкирии могут увидеть самый яркий звездопад

Каждый год, с 17 июля по 24 августа наблюдается самый известный и яркий метеорный поток — Персеиды, сообщили в Уфимском планетарии.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Ожидается, что максимум Персеид в этом году будет в ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам специалистов, наибольшее количество метеоров будет наблюдаться под утро.

«Это, пожалуй, и самый доступный для наблюдения метеорный поток — теплые темные августовские ночи вполне располагают для многочасового созерцания неба, лишь бы оно было безоблачным. К тому же в этом году максимум действия потока пришелся на новолуние, то есть Луны не будет и это позволит увидеть большее количество метеоров, особенно если наблюдать их за городом», — пояснили в Уфимском планетарии.

Во время максимума действия Персеид в среднем наблюдается 80-100 метеоров в час. Однако поток может дать и до 150 метеоров в час. Количество увиденных метеоров зависит от условий наблюдений. Максимальное их количество будет наблюдаться после полуночи и за городом, где нет засветки неба от городского освещения.

«При наблюдении надо смотреть на северо-восток, туда, где будет находиться радиант потока — точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Конечно, метеоры будут видны по всему небу, но если продолжить назад направление их полета, то они сойдутся в созвездии Персея, в котором находится радиант», — заключили специалисты.

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