«Я вас не нанимала»: уфимка пыталась столкнуть промышленного альпиниста

В Уфе во время утепления фасада многоквартирного дома произошёл необычный конфликт. Женщина попыталась столкнуть промышленного альпиниста, который работал на уровне её этажа. Она решила убрать его ноги с собственного окна, толкая его.

Специалиста и его напарника вызвали соседи женщины, которые жаловались на продувание стен зимой. По словам одного из альпинистов, Рафаэля Байкова, обычно жители относятся к ним доброжелательно, угощают чаем и печеньем. С такой агрессией он столкнулся впервые за всю карьеру.

Несмотря на недовольство пенсионерки, специалисты выполнили свою работу. И стоит отметить, что со своей стороны они общались с женщиной максимально вежливо.

Ранее в Уфе монтажник разбился в шахте лифта, упав с восьмого этажа.