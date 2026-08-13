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13:50 (UTC+5), 13 Августа 2026

В Уфе вредные привычки обменяют на полезное молоко

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В Уфе 29 августа в парке «Кашкадан» в рамках фестиваля «Молочная страна» пройдёт необычная акция от радиостанции «Спутник ФМ — Уфимская волна».

Организаторы предложат гостям праздника сдать сигареты, вейпы, чипсы, газировку и фастфуд в обмен на пакет свежего молока или целебного кумыса.

Акция пройдёт с 14 до 18 часов на площадке радио «Спутник ФМ – Уфимская волна».

Но развлечения на этом не заканчиваются. Для посетителей фестиваля будет работать открытая эфирная студия, где все желающие смогут увидеть, как создаётся знаменитый радиосериал «Чак-Чак Норис», и даже попробовать себя в роли актёров озвучивания.

Кульминацией дня станет вечерняя программа на большой сцене «Молочной страны». В 18.30 здесь выступят победители музыкального конкурса «Уфимская волна». Гостей ждут яркие номера, розыгрыши призов и подарков.

С программой «Молочной страны-2026» в Уфе можно ознакомиться в этой публикации «Башинформа».

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