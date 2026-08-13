В Уфе начался ремонт улицы с большим перепадом высот

В Уфе начались работы по асфальтировке улицы Нечаевой в частном секторе микрорайона «Ихлас» в Зелёной роще. В микрорайоне ранее завершили благоустройство одной улицы, а сейчас ремонтируется вторая, сообщает администрация города.

Решение о ремонте было принято при встрече с жителями в октябре прошлого года. В этом году в мае была проведена повторная встреча, чтобы определить объемы работ. Учитывая особенности местного рельефа с большим перепадом высот, использовать щебень нецелесообразно: при осадках он будет сползать вниз, что вернет дорогу в первозданный вид. Асфальтовое покрытие в таких условиях наиболее надёжный и комфортный вариант.

По данным администрации Кировского района Уфы, в перспективе планируется ежегодно приводить в порядок по одной улице в этом микрорайоне.

Ранее сообщалось, что в Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу.