В городе Октябрьском Башкирии сообщили об опасном развлечении детей

Глава администрации города Алексей Пальчинский призвал родителей усилить контроль за досугом подростков и объяснить им недопустимость таких игр.

«Уважаемые родители! Прыжки с моста, любые игры и нахождение детей у воды без присмотра взрослых грозит большой опасностью. Неизвестная глубина, течение, подводные предметы и конструкции моста представляют реальную угрозу жизни и здоровью. Как показывает практика, такие «развлечения» нередко заканчиваются трагедией», — говорится в обращении главы.

Горожан также попросили не проходить мимо: если увидят детей на мосту, попытаться их остановить и немедленно сообщить об этом в полицию или в 112.

Ранее в Башкирии водолазы нашли тело утонувшего подростка спустя три дня.