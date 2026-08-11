В Башкирии водолазы нашли тело утонувшего подростка спустя три дня

В Кугарчинском районе водолазы извлекли из реки Белой утонувшего подростка. Как сообщили в МЧС по РБ, юношу искали с 8 августа.

Трагедия произошла около деревни Валитово Кугарчинского района. Подросток купался в необорудованном месте и пропал из виду. Сегодня вечером тело погибшего подростка было обнаружено на поверхности воды в 1,5 км ниже по течению от деревни в трех метрах от берега.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее в Башкирии на реке Сакмара утонула маленькая девочка.