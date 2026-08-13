В Башкирии Сибайский ГОК взорвёт ненужные помещения

Сибайский горно-обогатительный комбинат проинформировал горожан о проведении запланированного демонтажа неэксплуатируемых и аварийных сооружений. Их снесут с применением взрывных работ на территории предприятия в субботу, 22 августа.
«В ходе их выполнения возможно кратковременное шумовое воздействие. Просьба отнестись с пониманием», — обратились к сибайцам в градообразующем предприятии.
Взрывные работы начнут в 11.45 и завершат в 12.30. На это время перекроют дорогу Магнитогорск – Ира.
Ранее сообщали, как будут ходить автобусы в Сибае в связи с перекрытием центра города во время проведения Инвестсабантуя «Зауралье» 14-15 августа.
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