В башкирском Сибае перекроют движение транспорта

Речь идет о центральной части города и участке дороги на улице Горького – от Пионерской до ул. Пушкина. Они будут закрыты для проезда автотранспорта с 14 часов 13 августа до 23 часов 14 августа.

Движение пассажирских автобусов по городу будет осуществляться по объездным маршрутам:

• Маршрут № 2 «Автовокзал — ул. Баймакская»: ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Лермонтова;

• Маршрут № 4 «Автовокзал — ул. Кольцевая»: ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Лермонтова;

• Маршрут № 5 «Автовокзал — п. Южный»: ул. Лермонтова, ул. Пионерская, ул. Заки Валиди;

• Маршрут № 6 «Автовокзал — п. Золото»: ул. Матросова, ул. Пионерская, ул. Заки Валиди, пр. Горняков и ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская;

• Маршрут № 7 «Автовокзал — п. Аркаим»: ул. Учалинская, ул. Пионерская, ул. Заки Валиди и ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская;

• Маршрут № 8 «Автовокзал — п. Сарматы»: ул. Учалинская, ул. Пионерская, ул. Заки Валиди и ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская;

• Маршрут № 9 «Автовокзал — мкр. Восточный»: ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская;

• Маршрут № 111 «Сибай — Старый Сибай»: ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская;

• Маршрут № 111У «Автовокзал — с. Туяляс»: ул. Учалинская, ул. Пионерская, ул. Заки Валиди и ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская;

• Сады № 1, 2, 3; № 3, 4, 8; № 5, 9, 10, 13; № 6, 7, 12, 17; № 11, пр. Горняков, ул. Учалинская, ул. Пионерская, ул. Заки Валиди и ул. Заки Валиди, ул. Пионерская, ул. Учалинская.

О том, как Башкирия готовится к инвестсабантую «Зауралье», который состоится в Сибае 14-15 августа, читайте в этом материале Башинформа.