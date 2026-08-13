В Башкирии поступили в продажу пельмени «из будущего»

Сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга 10-11 августа федеральной государственной информационной системы «Меркурий» зафиксировали нарушения на площадке ООО «Птичий двор».
Как установили инспекторы, 7 августа 2026 года государственный ветеринарный врач, обслуживающий предприятие, оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на партию пельменей объёмом 50 кг. В документе была указана дата выработки продукции — 29 августа 2026 года. Это явно противоречит хронологии — продукция не может быть произведена позже даты оформления сопроводительных документов.
«Внесение недостоверных сведений о дате производства нарушает требования к обеспечению прослеживаемости подконтрольной продукции. Это создаёт риск попадания на потребительский рынок товаров животного происхождения ненадлежащего качества либо потенциально опасных для здоровья граждан», — подчеркнули в Россельхознадзоре и добавили, что государственному ветеринарному врачу через систему ФГИС «Ветис.Паспорт» направлено предупреждение.
Как сообщал Башинформ, ранее партия мяса птицы из Башкирии прошла ветеринарный контроль для экспорта в Азербайджан.
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