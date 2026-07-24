Башкирские бройлеры «полетели» в Азербаджан

Сотрудники Россельхознадзора проконтролировали партию замороженного мяса птицы объёмом 19,5 тонны. Продукция подготовлена предприятием из башкирского Благовещенска для экспорта в Азербайджан.
Очередная партия куриного мяса была досмотрена и оформлена специалистами отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте территориального управления Россельхознадзора. В ходе досмотра отобрали пробы биологического материала — их исследовали в аккредитованной испытательной лаборатории.
По результатам лабораторных анализов в продукции не выявили опасных организмов, антител к инфекционным и вирусным заболеваниям, а также остаточного количества антибиотиков. Таким образом, мясо птицы из Башкирии соответствует требованиям страны‑импортёра.
Экспортеру — предприятию по выращиванию сельскохозяйственной птицы и производству мясной продукции из мяса кур‑бройлеров — выдано разрешение Россельхознадзора на экспорт. В системе Ecert оформлен ветеринарный сертификат.
С начала 2026 года предприятия Башкортостана поставили в Азербайджан 330 тонн замороженного мяса птицы. Объём поставок в целом за 2025 год составил 365 тонн.
Как ранее сообщил Башинформ, башкирская индейка также востребована в Азербайджане.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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