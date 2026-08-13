В Башкирии обнаружены новые загорания сухой травы

«За прошедшие сутки зарегистрировано два загорания сухой растительности в Баймакском районе», — уточнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Всего с начала этого года зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади более 88 гектаров и 222 загорания сухой травы на площади, превышающей 655 гектаров.
«Ситуацию держим на контроле!» — добавили спасатели.
Ранее Башинформ сообщил о том, что благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие», на масштабную модернизацию лесного хозяйства Башкирии выделено более 418 млн рублей.
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