У школы в уфимском Нагаево установили светофор

Работы проводились в рамках подготовки к новому учебному году, чтобы обезопасить маршруты школьников. По данным мэрии, новые светофоры устанавливаются на участках с интенсивным движением, где дорогу переходят дети.

Ранее в Нагаево у школы № 147 установили защитные ограждения. Они призваны предотвратить неорганизованный выход детей на проезжую часть и направить их к регулируемым переходам.

Напомним, в этом году в рамках программы «Дорога к знаниям» отремонтируют 49 пешеходных подходов к школам и детсадам.