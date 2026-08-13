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14:33 (UTC+5), 13 Августа 2026

Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции парка имени Ленина в Уфе

По плану обновлённый парк должен открыться ко Дню Республики.

Фото: Азат Мухамедьянов | glavarb.ru
Элина Ахметова
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Азат Мухамедьянов glavarb.ru
Азат Мухамедьянов glavarb.ru
Азат Мухамедьянов glavarb.ru
Азат Мухамедьянов glavarb.ru
Фото: Азат Мухамедьянов | glavarb.ru
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Глава Башкортостана посетил парк имени Ленина, который сейчас закрыт на реконструкцию. Представители подрядной организации сообщили, что в парке выполнили бóльшую часть работ, предусмотренных проектом. Строители обновили инженерные сети, смонтировали детские и спортивные площадки, амфитеатр. На территории продолжают реконструкцию двух фонтанов, возведение исторической арки входной группы со стороны улицы Заки Валиди, а также укладку плитки на пешеходных дорожках.

Кроме того, здесь оборудуют беговой маршрут для занятий спортом, устанавливают малые архитектурные формы, монтируют системы уличного освещения и видеонаблюдения.

И. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов отметил, что парк пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. После обновления он станет одной из точек притяжения исторического центра столицы республики.

Руководитель региона осмотрел территорию общественного пространства и обсудил с подрядчиком планы завершения работ.

– Уфимский парк имени Ленина после реконструкции станет одним из самых красивых в нашей республике. И открыться он должен уже в октябре, ко Дню Республики. Поэтому внимание к нему повышенное, – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. – Мы хотим отойти от исключительно мемориального характера парка, сделать его хорошим, комфортным местом для прогулок, в том числе и с детьми. Поэтому выделяем в нем несколько зон под разные интересы. А ещё решили восстановить старую арку, которая в советское время украшала входную группу.

Ранее рассказывали подробнее, каким будет парк после реконструкции.

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