Скамейки, фонтаны и орнаменты: каким будет обновлённый парк Ленина в Уфе

Общественная палата Башкирии продолжает контролировать ход реконструкции парка имени В. И. Ленина в Уфе. Мониторинг ведётся по поручению Главы региона Радия Хабирова, которое он дал в мае 2025 года. Оценивают работы общественники, историки, краеведы, представители власти и депутаты.

13 июля состоялось уже восьмое выездное заседание профильной рабочей группы. По словам руководителя подрядной организации Сергея Минеева, плановые сроки соблюдаются: сдача объекта запланирована на 11 октября, а общая готовность составляет около 70%.

Сейчас завершается облицовка бортов качественным гранитом, устойчивым к коррозии. Фонтаны станут безопасными для детей — внутри конструкций не будет арматуры. Практически готовы детские игровые зоны, на территории уже установили скамейки. Как и обещалось, предусмотрена доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья. На конец лета — начало осени запланированы масштабные работы по посадке кустарников и многолетних цветов.

Председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина сообщила, что после восьми выездов многие пожелания общественников учтены: в парке появятся башкирские орнаменты, видеонаблюдение и электронная навигация.

«Установили светильники, скамеечки, выстилаются дорожки. Ведется работа с гранитом, с бетоном. Самое масштабное на текущий момент — это реконструкция исторически значимой арки возле центрального входа в парк», — поделилась общественница.

Напомним, входная арка в парк была построена на улице Заки Валиди в 1950 году. Её снесли в советское время при строительстве здания Обкома КПСС (ныне Дом Республики). Историческая арка официально включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Историк, член Общественной палаты РФ и РБ Рамиль Рахимов подтвердил бережное отношение к наследию: сохранены все объекты XIX века, включая памятник Александру Матросову, могилы борцов за Советскую власть и каменные награды БАССР. Подсветку орденов обновили, а памятник борцам выровняли вне сметы проекта.

«Парк Ленина — это исторический парк, первый парк Башкирии и Уфы. Он имеет длительную историю с XIX века. Здесь впервые сдавали экзамены на водительские права ещё в дореволюционной России, здесь было первое дореволюционное любительское футбольное поле. Разумеется, для нас важно было сохранение этой истории. Работа по реконструкции парка полностью соответствует историческим правилам и стандартам», — отметил Рамиль Рахимов .

Члены рабочей группы подчеркнули не только значимость сохранения истории, но и внедрение современных решений под запросы горожан. В парке создаются зоны для уединённого отдыха с книгой, места для студентов и тренировок спортсменов.

Кроме того, студентка БГАУ Елизавета Миронова под руководством члена Общественной палаты Башкирии, кандидата биологических наук Айгуль Габитовой проведёт инвентаризацию всех деревьев в парке. Это сплошной перечёт с фиксацией видового состава, возраста и состояния каждого дерева. Проект позволит получить объективные данные о состоянии зелёного фонда после реконструкции и станет основой для рекомендаций по сохранению и обновлению насаждений, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Справка информагентства «Башинформ»:

Первоначально парк имени Ленина назывался Ушаковским парком, затем был переименован в парк Свободы. В парке были похоронены погибшие в годы революции и Гражданской войны. На месте захоронений ныне располагается мемориал. В 1934 году здесь был похоронен также классик татарской и башкирской литературы народный поэт Башкортостана Мажит Гафури.

В 1951 году в парке установили памятник Александру Матросову. Парк снова был переименован, теперь в честь Александра Матросова.

На рубеже 1970—1980-х годов парк снова сменил внешний облик: были убраны все аттракционы и старый дореволюционный фонтан, некоторые деревья спилили. Поскольку рядом с парком находился Дом Обкома КПСС, то парк назвали именем В. И. Ленина — имя, которое он носит и поныне.