Аэропорт Уфы возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт «Уфа» вернулся к обычному расписанию полетов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные сегодня утром из-за угрозы атаки беспилотников, официально сняты, сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, временно работа авиаузла была приостановлена около 9 утра из-за объявленой в регионе беспилотной опасности. В результате отражения атак БПЛА произошел пожар в промзоне Салавата и в логистическом центре Wildberries в Чишминском районе. Ранены два человека.