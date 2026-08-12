Житель Челябинской области за полвека собрал редкую коллекцию винила

Владимир Никитин из Златоуста более 40 лет собирает виниловые пластинки. Первую катушку с западной музыкой он получил в подарок от мамы в 11 лет. Коллекционировать диски начал в 1980-е, передает 1obl.ru.
Собеседник издания отметил, что в эпоху дефицита импортные пластинки на черном рынке стоили до 80 рублей при средней зарплате 120-150 руб. Запись с винила на пленку обходилась в 4 руб. за сторону. Сегодня в собрании южноуральца около 200 дисков, включая «Кино», «Сектор Газа» и «Наутилус Помпилиус».
По мнению Владимира, прослушивание винила — это ритуал, который цифровой формат не заменит. Вся его аппаратура, включая японские «Акай» и «Техникс», сохранилась в рабочем состоянии.
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