Четверг, 13 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:01 (UTC+5), 12 Августа 2026

Житель Челябинской области за полвека собрал редкую коллекцию винила

Фото: Виктор Ямалеев | Первое областное
Иван Вавилов

Владимир Никитин из Златоуста более 40 лет собирает виниловые пластинки. Первую катушку с западной музыкой он получил в подарок от мамы в 11 лет. Коллекционировать диски начал в 1980-е, передает 1obl.ru.

Собеседник издания отметил, что в эпоху дефицита импортные пластинки на черном рынке стоили до 80 рублей при средней зарплате 120-150 руб. Запись с винила на пленку обходилась в 4 руб. за сторону. Сегодня в собрании южноуральца около 200 дисков, включая «Кино», «Сектор Газа» и «Наутилус Помпилиус».

По мнению Владимира, прослушивание винила — это ритуал, который цифровой формат не заменит. Вся его аппаратура, включая японские «Акай» и «Техникс», сохранилась в рабочем состоянии.

Ранее археологи Башкирии обнаружили «скифского» оленя.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru