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09:35 (UTC+5), 12 Августа 2026

Жертвой ДТП в Башкирии стала самка лося

В Башкирии вновь зарегистрирована дорожная авария с участием диких животных, сообщили в министерстве природопользования и экологии РБ.

Галина Бахшиева
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ДТП, жертвой которого стала двухлетняя самка лося, произошло в Дюртюлинском районе, на 18-м километре трассы Дюртюли — Нефтекамск.

«В результате столкновения животное погибло, люди не пострадали, — подчеркнули в минэкологии Башкирии. — Охотничьим ресурсам региона причинён ущерб в размере 80 тысяч рублей».

Водителей призывают быть предельно внимательными, особенно на лесных участках дорог. Дикие звери часто выходят на проезжую часть внезапно, и у водителя практически не остаётся времени на реагирование. Риск столкновения многократно возрастает в тёмное время суток и в сумерках.

«Настоятельно рекомендуем заранее снижать скорость перед лесными массивами и в зонах с ограниченной видимостью, проявлять повышенную осторожность в утренние и вечерние часы, а также не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении животных на трассе», — добавили в минэкологии региона.

Ранее в Башкирии на трассе сбили косулю. Всего с начала года под колесами машин в республике погибло уже почти 100 диких животных, сообщал Башинформ.

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