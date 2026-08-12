В Зианчуринском районе Башкирии произошел лесной пожар

«За минувшие сутки зарегистрирован лесной пожар в Зианчуринском районе и одно загорание сухой растительности в Кармаскалинском районе», — уточнили в госкомитете РБ по ЧС.

Всего с начала 2026 года возникло 17 лесных пожаров на общей площади более 88 гектаров и 220 загораний сухой растительности на площади, превышающей 654 гектара.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в ближайшие дни на территории Башкирии прогнозируется жаркая погода.