В Башкирии потеплеет до +32 градусов

По данным Башгидромета, сегодня в регионе без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +23, +28°.

В четверг, 13 августа, также без существенных осадков, днем по западу республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +22, +27°, по юго-востоку до +32°.

В пятницу, 14 августа, ночью местами, днем по Башкирии прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +19, +24°, по юго -востоку до +29°.