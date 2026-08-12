В Уфе восстановят разрушенные во время газификации дороги к СНТ

Собственники участков в СНТ «Заря» в Дёмском районе и «Ручеек» в Калининском районе Уфы пожаловались на состояние дорог. Их разрушили во время подведения газа в рамках социальной программы догазификации садовых товариществ.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков, на обращения отреагировали оперативно. Силами подрядной организации в Дёмском районе подъезд к СНТ уже частично восстановили. Завершить работы полностью планируют до конца строительного сезона. Дорогу к «Ручейку» также пообещали восстановить до конца августа.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии за 4 года отремонтировали 109 км подъездных дорог к СНТ.