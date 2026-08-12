В Уфе, Стерлитамаке и Салавате вновь объявили режим «черного неба»

Министерство природопользования и экологии республики сообщает о введении неблагоприятных метеорологических условий в трех городах региона. Предупреждение действует с 20.00 12 августа до 20.00 13 августа.
По данным Башгидромета, на территории Уфы, Стерлитамака и Салавата установился штиль — слабый ветер не позволяет рассеивать вредные примеси. Из-за этого выхлопные газы и промышленные выбросы скапливаются в приземном слое атмосферного воздуха.
Режим НМУ накладывает обязательства на промышленные предприятия. Им предписано снизить объемы выбросов согласно заранее утвержденным планам мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Башкирии потеплеет до +32 градусов.
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