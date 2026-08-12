В городе Башкирии установили Як-52

В Октябрьском парк Победы, благоустроенный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пополнился новым экспонатом. Как сообщил глава администрации города Алексей Пальчинский, там установили учебно-тренировочный самолёт Як-52.
«Это воздушное судно хорошо знакомо всем, кто интересуется авиацией: на нём готовят военных лётчиков и мастеров спортивного пилотажа. Уверен, что Як-52, так же как и остальные экспонаты музея, будет служить сохранению истории и патриотическому воспитанию молодёжи, став частью летописи нашего города, отмечающего в этом году своё 80-летие», — написал Алексей Пальчинский в своих соцсетях.
Ранее он рассказал об открытии в Октябрьском аллеи спортивной славы. Подробнее о событии в этой публикации «Башинформа».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.