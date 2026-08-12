В городе Башкирии установили Як-52

В Октябрьском парк Победы, благоустроенный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пополнился новым экспонатом. Как сообщил глава администрации города Алексей Пальчинский, там установили учебно-тренировочный самолёт Як-52.

«Это воздушное судно хорошо знакомо всем, кто интересуется авиацией: на нём готовят военных лётчиков и мастеров спортивного пилотажа. Уверен, что Як-52, так же как и остальные экспонаты музея, будет служить сохранению истории и патриотическому воспитанию молодёжи, став частью летописи нашего города, отмечающего в этом году своё 80-летие», — написал Алексей Пальчинский в своих соцсетях.

Ранее он рассказал об открытии в Октябрьском аллеи спортивной славы. Подробнее о событии в этой публикации «Башинформа».