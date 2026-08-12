В Башкирии опровергли фейки про уменьшение книгоиздания на родном языке

В доказательство приводится статистика снижения числа наименований и утверждают, что издательства работают в условиях жёсткого давления.

Как сообщает канал в МАХ «Фактчекинг по-башкирски», на самом деле всё обстоит не так. Главный национальный книжный дом республики — издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой ставит во главу угла популяризацию и продвижение родной литературы. Здесь выпускают книги на русском, башкирском, татарском и других языках.

В доказательство паблик приводит динамику последних пяти лет: доля изданий на башкирском языке стабильно превышает половину от общего числа наименований:

▪️2021 — 89 из 159 (56%)

▪️2022 — 77 из 143 (53,8%)

▪️2023 — 83 из 144 (57,6%)

▪️2024 — 90 из 151 (59,6%)

▪️2025 — 67 из 130 (51,5%)

Хотя в 2025 году число названий сократилось, тиражи, наоборот, возросли. Общий тираж книг на башкирском языке за пять лет:

▪️2021 — 374,2 тысячи,

▪️2022 — 257,6 тысячи,

▪️2023 — 266,3 тысячи,

▪️2024 — 311,3 тысячи,

▪️2025 — 524,4 тысячи экземпляров.

«Это максимум за весь период. При меньшем количестве названий совокупный тираж вырос до рекордных значений. А если посчитать долю в общем объёме выпуска „Китапа“ (612,9 тыс. экз. в 2025 году), то на башкироязычные издания пришлось 85,56% — подавляющее большинство, — отмечается в „Фактчекинге“. — И ещё один важный ориентир. По данным Российской книжной палаты, в 2025 году в России выходили книги на 91 языке. Башкирский язык занял третье место по числу зарегистрированных изданий, уступив только русскому и татарскому».

Таким образом, выносится вердикт о классической манипуляции. Авторы вырвали из контекста единственный удобный для себя показатель — снижение числа наименований — и на его основе сделали далеко идущий вывод об «уничтожении народа». Однако полные данные — и по тиражам, и по доле изданий, и по общероссийской статистике — опровергают эту ложь. Ни о каком сворачивании национального книгоиздания в Башкортостане речи не идёт.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал про разоблачение дипфейка о задержаниях в Уфе.