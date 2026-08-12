В Башкирии опровергли фейки про уменьшение книгоиздания на родном языке

В доказательство приводится статистика снижения числа наименований и утверждают, что издательства работают в условиях жёсткого давления.
Как сообщает канал в МАХ «Фактчекинг по-башкирски», на самом деле всё обстоит не так. Главный национальный книжный дом республики — издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой ставит во главу угла популяризацию и продвижение родной литературы. Здесь выпускают книги на русском, башкирском, татарском и других языках.
В доказательство паблик приводит динамику последних пяти лет: доля изданий на башкирском языке стабильно превышает половину от общего числа наименований:
▪️2021 — 89 из 159 (56%)
▪️2022 — 77 из 143 (53,8%)
▪️2023 — 83 из 144 (57,6%)
▪️2024 — 90 из 151 (59,6%)
▪️2025 — 67 из 130 (51,5%)
Хотя в 2025 году число названий сократилось, тиражи, наоборот, возросли. Общий тираж книг на башкирском языке за пять лет:
▪️2021 — 374,2 тысячи,
▪️2022 — 257,6 тысячи,
▪️2023 — 266,3 тысячи,
▪️2024 — 311,3 тысячи,
▪️2025 — 524,4 тысячи экземпляров.
«Это максимум за весь период. При меньшем количестве названий совокупный тираж вырос до рекордных значений. А если посчитать долю в общем объёме выпуска „Китапа“ (612,9 тыс. экз. в 2025 году), то на башкироязычные издания пришлось 85,56% — подавляющее большинство, — отмечается в „Фактчекинге“. — И ещё один важный ориентир. По данным Российской книжной палаты, в 2025 году в России выходили книги на 91 языке. Башкирский язык занял третье место по числу зарегистрированных изданий, уступив только русскому и татарскому».
Таким образом, выносится вердикт о классической манипуляции. Авторы вырвали из контекста единственный удобный для себя показатель — снижение числа наименований — и на его основе сделали далеко идущий вывод об «уничтожении народа». Однако полные данные — и по тиражам, и по доле изданий, и по общероссийской статистике — опровергают эту ложь. Ни о каком сворачивании национального книгоиздания в Башкортостане речи не идёт.
Напомним, ранее «Башинформ» сообщал про разоблачение дипфейка о задержаниях в Уфе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.