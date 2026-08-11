В Башкирии разоблачили дипфейк о задержаниях в Уфе

В соцсетях распространяется видео с Радием Хабировым, в котором он якобы говорит о задержаниях в Уфе и отсутствии их связи с мобилизацией.

«В фейковом видео делается зловещий акцент на слове „пока“. Нас пытаются напугать и посеять панику. Это видео — дипфейк», — заявляет паблик «Фактчекинг по-башкирски».

Информация в фейковом ролике тоже недостоверная. Никаких задержаний в Уфе нет, массовых проверок документов не проводится.

При этом в основу ролика создатели положили оригинальное видеообращение Радия Хабирова, опубликованное на его официальной странице 2 мая 2026 года. Тогда Глава республики ездил в Ишимбайский район в День поминовения и почитания. Он рассказывал о дополнительных автобусах к кладбищам, вывозе мусора и субботниках, а также поделился, что сам решил побывать на могилах близких.

Фейкометы наложили на исходное видео искусственный голос, созданный нейросетью. Распознать подделку можно по нескольким признакам: тембр не совпадает с настоящим голосом Радия Хабирова, речь лишена естественных пауз и эмоциональных акцентов, а губы двигаются совсем не в такт словам.

«Враги системно и разными способами пытаются продвинуть ложную информацию о возможной мобилизации. Это уже не первый фейк на эту тему, который мы опровергаем. Каждый раз схемы меняются, но цель одна — заставить людей сомневаться в достоверности официальной информации и посеять панику среди населения, — предупредили в паблике. — Не пересылайте близким непроверенные новости, всегда сверяйтесь с официальными источниками. Помните: чем меньше доверия к подобным вбросам, тем слабее эффект от провокации».